Prefeito Marcelo Crivella suspende jogos do Carioca no Rio de Janeiro

O Campeonato Carioca retornou na última quinta-feira, 18, e irá parar novamente, pelo menos dentro da cidade do Rio de Janeiro. Uma medida do prefeito Marcelo Crivella, publicada na edição deste sábado, 20, no Diário Oficial do município, decretou a suspensão de competições esportivas em locais com portões fechados até a próxima quinta-feira, 25.

A decisão adiciona dispositivos ao Decreto Rio nº 47.488, do dia 2 de junho de 2020, que institui o Comitê Estratégico para desenvolvimento, aprimoramento e acompanhamento do Plano de Retomada, em decorrência dos impactos da pandemia da Covid-19, para dispor sobre a suspensão temporária das competições esportivas profissionais. O decreto, na prática, regulamenta o processo de reabertura gradual das atividades econômicas.

Além da suspensão das competições esportivas até o próximo dia 25, o decreto também define que os centros de treinamento de futebol profissional do município serão inspecionados pelos órgãos sanitários antes do reinício das competições oficiais. Os times baseados em outras cidades deverão apresentar até a data um relatório de inspeção sanitária de um órgão municipal competente.

Primeira competição brasileira que voltou a acontecer após o início da pandemia, o Campeonato Carioca teve apenas dois jogos depois da liberação. Ambos dentro da cidade do Rio de Janeiro. Na última quinta-feira, 18, o Flamengo venceu o Bangu por 3 a 0 no Maracanã. No dia seguinte, Portuguesa e Boavista empataram por 0 a 0 no estádio Luso-Brasileiro. Não haviam jogos marcados para este sábado, 20.