Pratto cede à pressão de torcedores do River e altera Twitter

O atacante Lucas Pratto parece disposto a evitar qualquer problema com a torcida de seu novo clube, o River Plate, e para isso atendeu a um pedido inusitado dos hinchas mais fanáticos: retirou o número 12 de seu perfil no Twitter. O motivo tem a ver com a rivalidade local: o número representa a principal torcida organizada do rival Boca Juniors, a La 12.

Pratto deixou o São Paulo na semana passada alegando questões pessoais (a saudade da filha o fez querer retornar ao país natal), vendido por 11 milhões de euros (cerca de 42,5 milhões de reais). Segundo informa o diário Olé, o atacante usava o perfil @PrattoLucas12 desde os tempos de Vélez Sarsfield, quando atuava com este número na camisa. No Brasil, por Atlético-MG e São Paulo, atuou com as camisas 9 ou 14, mas não alterou seu perfil nas redes sociais.

Nesta quinta-feira, porém, Pratto se rendeu a uma campanha organizada por torcedores do River e alterou seu perfil para @PrattoLucas_. Em seu Instagram, porém, o jogador mantém o nome @prattolucas12. Pratto, de 29 anos, foi formado nas categorias de base do Boca Juniors, mas não conseguiu se firmar no time profissional e desde jovem rodou por vários clubes do mundo.