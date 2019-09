A “novela Neymar“ foi encerrada na última segunda-feira, 2, sem um acordo entre Paris Saint-Germain e Barcelona. A relação entre os clubes, que já não era nada boa, ficou ainda mais desgastada. Segundo informações do diário catalão Mundo Deportivo, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ficou revoltado com a postura do clube francês.

Bartomeu se irritou ao ficar sabendo da pedida do PSG por Neymar, durante reunião em Mônaco na última sexta-feira, 30. O clube francês queria 150 milhões de euros (mais de 685 milhões de reais), além das transferências de Ivan Rakitic e Jean-Clair Todibo e o empréstimo de Ousmane Dembélé.

Neste momento, Bartomeu, segundo o jornal, Bartomeu se levantou da mesa e encerrou a negociação imediatamente. “Acabou. Não vamos ser motivo de piada do futebol mundial.” Diários europeus, como o francês L’Équipe, noticiaram nos últimos dias que o Barcelona se esforçou na contratação de Neymar para atender a um pedido do astro Lionel Messi.

O Mundo Deportivo ainda recorda que, nos últimos anos, o PSG já havia negado propostas do Barcelona por outros atletas, como Marco Verratti, Adrien Rabiot, Thiago Silva e Ángel Di María, e classificou como uma “utopia” o desejo do clube de repatriar Neymar, sabendo do “plano de vingança” do clube francês.