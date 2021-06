Portuguesa estreia com empate na Série D do Brasileiro

Depois de quatro anos sem disputar uma competição de âmbito nacional, a Portuguesa estreou na Série D do Campeonato Brasileiro desta temporada com um empate. Neste sábado, 5, a Lusa recebeu o Cianorte, no Canindé e o placar terminou em 2 a 2.

Os gols do clube paulista foram anotados por Vítor (contra) e Lucas Douglas. Já o time paranaense marcou com Gabriel Calabres, convertendo pênalti, e Léo Porto.

No grupo A7 da Série D, a Lusa encara na próxima rodada o Madureira, fora de casa, no domingo, 13, às 15h. Pelo mesmo grupo, o Cianorte recebe a Inter de Limeira, no mesmo dia, às 16h. Antes, o clube paranaense visita o Santos pela partida de volta da terceira rodada da Copa do Brasil, na terça-feira, 8, às 16h30. Na ida, o time perdeu por 2 a 0.