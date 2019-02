Portuguesa cancela eleições por falta de candidatos

A crise da Portuguesa ganhou mais um insólito capítulo. Na segunda-feira 18, o clube anunciou o cancelamento de eleições por falta de candidatos. O pleito seria para cargos na Assembleia Geral, no Conselho de Orientação e Fiscalização e no Conselho Deliberativo e aconteceria nesta segunda.

“A Associação Portuguesa de Desportos comunica que as eleições programadas para dia 18/02 estão canceladas, por falta de candidatos”, anunciou o clube, em comunicado assinado por Marcelo Carvalho, presidente da Assembleia Geral da Portuguesa, e Alexandre Azevedo Barros, presidente da Diretoria e administrador judicial do clube, publicado no site oficial da equipe.

Os problemas políticos da Portuguesa se somam ao péssimo desempenho dentro de campo. Depois de oito rodadas, o time ainda não venceu na Série A2, a segunda divisão do Campeonato Paulista. O time ocupa o 13º lugar com 5 pontos, somente um acima da zona de rebaixamento.

A equipe volta a campo no domingo 24, quando vai receber o Penapolense, no Canindé, em duelo válido pela nona rodada da segunda divisão estadual.