Português Jorge Jesus é confirmado como novo técnico do Flamengo

O português Jorge Jesus fechou acordo com o Flamengo na manhã deste sábado (01) e comandará a equipe por um ano. O treinador chegará ao Brasil nas próximas semanas e assumirá o time durante a pausa das competições para a disputa da Copa América. As informações foram divulgadas no Twitter oficial do clube.

“Jorge Jesus é o novo técnico do Flamengo. Em acordo selado com o presidente Rodolfo Landim, o treinador chega em meados de junho ao clube e assina contrato de um ano. Seja bem-vindo!”, diz a nota na rede social, seguida de fotos entre o presidente e o novo técnico. A reunião aconteceu em Madri.

Na sexta-feira (31), o ex-treinador de Benfica e Sporting confirmou reunião com o presidente do Rubro-Negro ao jornal português Record. “É a primeira vez que falarei com alguém oficialmente ligado ao Flamengo. Flamengo é Flamengo. É um dos maiores clubes do mundo. Nada está certo ainda. No futebol tudo muda de semana para semana”, disse na ocasião.

Jorge Jesus é o novo técnico do Flamengo. Em acordo selado com o presidente Rodolfo Landim, o treinador chega em meados de junho ao clube e assina contrato de um ano. Seja bem-vindo! 🇵🇹🤝 #CRF pic.twitter.com/Fq9sd6Vke1 — Flamengo (@Flamengo) June 1, 2019

Jesus chega para o lugar de Abel Braga, que havia desembarcado no Ninho do Urubu pela segunda vez na carreira no início deste ano e deixou o clube na última quarta-feira (29). Abel não aguentou a pressão interna e da torcida. Na saída, por meio de nota de assessoria, deu fortes declarações em relação à diretoria.

“Na vida, seja na minha carreira de jogador ou de treinador, sempre estive preparado para as grandes pressões e os grandes momentos. Sempre me dei bem com isso. E me habituei a encarar esses desafios de cabeça erguida. Mas jamais estive preparado para covardias e articulações. O que não suporto é traição”, revelou.

Jorge Jesus começou sua carreira como jogador no Sporting na década de 1970, tendo passado ainda por clubes como Vitória de Setúbal e Farense. Como treinador, iniciou seus passos no português Amora FC e passou por Braga, Sporting e Benfica. Neste último, conquistou três Campeonatos Portugueses, uma Taça de Portugal e cinco Taças da Liga. Seu último clube foi o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

(Com Gazeta Press)