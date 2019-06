Portugal vence Holanda e conquista primeira Liga das Nações

Jogando no estádio do Dragão, na cidade do Porto, Portugal conquistou o primeiro título da Liga das Nações ao vencer a Holanda por 1 a 0, neste domingo, 9, em casa. Gonçalo Guedes marcou o único gol da partida, com chute de fora da área, aos 15 minutos da segunda etapa.

Portugal chegou à decisão do torneio após vencer a Suíça por 3 a 1 na semifinal, com três de Cristiano Ronaldo. Os holandeses, que chegaram à final ao vencer a Inglaterra, de virada, também por 3 a 1, após disputa da prorrogação, pressionou o time português após sofrer o primeiro gol, mas não conseguiu vencer o goleiro Rui Patrício.

Esse é o segundo título de peso da seleção portuguesa na era Cristiano Ronaldo. Em 2016, o time conquistou a Eurocopa, na França, ao vencer os donos da casa na decisão.

Inglaterra derrota Suíça nos pênaltis e fica com o 3° lugar

Em uma disputa com pouca emoção, Suíça e Inglaterra empataram sem gols no tempo normal e na prorrogação neste domingo, no Estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães, e a seleção inglesa levou a melhor nos pênaltis para ficar com o terceiro lugar da primeira edição da Liga das Nações.

O terceiro lugar pode ser encarado como um consolo para a Inglaterra, que sonhava encerrar em Portugal o seu longo jejum de troféus – não ergue uma taça desde a Copa do Mundo de 1966 . No Mundial da França, os ingleses caíram na semifinal para a Croácia e terminaram em quarto, depois de perder para a Bélgica.

(com Estadão Conteúdo)