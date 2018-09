Portugal, sem Cristiano Ronaldo, vence Itália pela Liga das Nações

A seleção de Portugal, mesmo sem contar com o astro Cristiano Ronaldo, que pediu descanso depois da Copa do Mundo, estreou bem na Liga das Nações da Uefa nesta segunda-feira, ao bater a Itália por 1 a 0, no Estádio da Luz, em Lisboa. O atacante André Silva marcou o gol da partida, marcada por homenagens ao zagueiro Pepe.

O defensor brasileiro naturalizado português completou 100 jogos pela equipe lusitana, em empate em 1 a 1 contra a Croácia, na última quinta-feira. Diante da torcida portuguesa, nesta tarde, Pepe foi presenteado com uma placa pelos serviços prestados à seleção e teve uma faixa com seu nome estendida na arquibancada. Em campo, o zagueiro de 35 anos teve pouco trabalho diante da fragilidade ataque da Itália.

Só no primeiro tempo, Portugal teve três chances claras com Bernardo Silva, Mario Rui e William Carvalho. O atual campeão europeu foi mais eficaz no segundo tempo e precisou de apenas dois minutos para marcar o gol da vitória: Bruma recuperou a bola no meio de campo, arrancou e passou para André Silva, que bateu cruzado, sem chances para Donnarumma.

Mesmo com a vantagem, Portugal seguiu pressionando e Donnarumma evitou um derrota mais ampla para a renovada equipe italiana, agora dirigida por Roberto Mancini. A Itália soma apenas um ponto em suas partidas no Grupo 3 da Liga A, a primeira divisão do torneio; Portugal lidera com três pontos. No dia 11 de outubro, os portugueses encaram a outra integrante da chave, a Polônia, em Chorzow.