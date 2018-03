Portugal e Alemanha lançam camisas para a Copa do Mundo

A menos de três meses para o início da Copa do Mundo da Rússia, seleções importantes já estrearam seus uniformes para a ocasião. Na noite desta segunda-feira, a atual campeã Alemanha e a campeã europeia Portugal apresentaram suas novas camisas.

A seleção alemã mostrou seu novo segundo uniforme, que voltará a ser verde e terá marcas d’água que remetem aos desenhos da década de 90. A camisa titular, branca, já havia sido lançada.

Já Portugal, com Cristiano Ronaldo de modelo, lançou seus uniformes 1 e 2. O primeiro, vermelho, segue o padrão da camisa da seleção brasileira (ainda não oficializada), com poucos detalhes. O segundo é mais ousado: branco, com pequenas bolas vermelhas e verdes no centro.