Portugal divulga lista de convocados, sem André Gomes e Nani

O técnico Fernando Santos definiu nesta sexta-feira a lista final de de 23 convocados da seleção de Portugal para a Copa do Mundo da Rússia. As principais surpresas foram as ausências de André Gomes, meia que enfrenta contestações da torcida do Barcelona, e do veterano Nani, da Lazio, que ficaram na lista de suplentes.

Tabela completa de jogos da Copa do Mundo 2018

O atacante Éder, que marcou o gol do título da Euro-2016 contra a França e também o gol que deu ao Lokomotiv de Moscou o título russo de 2018, também ficou de fora do time, que mais uma vez será liderado por Cristiano Ronaldo.

Goleiros:

Anthony Lopes (Lyon)

Beto (Goztepe)

Rui Patrício (Sporting)

Defensores:

Bruno Alves (Rangers)

Cédric Soares (Southampton)

José Fonte (Dalian Yifang)

Mário Rui (Nápoles)

Pepe (Besiktas)

Raphael Guerreiro (Dortmund)

Ricardo Pereira (FC Porto)

Rúben Dias (Benfica)

Meio-campistas: Adrien Silva (Leicester)

Bruno Fernandes (Sporting)

João Mário (West Ham)

João Moutinho (Mónaco)

Manuel Fernandes (Lokomotiv)

William Carvalho (Sporting)

Atacantes:

André Silva (Milan)

Bernardo Silva (Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Gelson Martins (Sporting)

Gonçalo Guedes (Valencia)

Ricardo Quaresma (Besiktas)