Porto anuncia retorno do defensor luso-brasileiro Pepe

O zagueiro brasileiro naturalizado português Pepe, que rescindiu em dezembro o vínculo com o turco Besiktas, foi anunciado nesta terça-feira 8 como reforço do Porto para a sequência da temporada. O jogador de 35 anos assinou contrato de um ano e meio com o clube que defendeu entre 2004 e 2007, antes de brilhar no Real Madrid.

Pepe era pretendido por Monaco e Wolverhampton, mas preferiu retornar ao país que o acolheu na Europa. Nascido em Maceió (Alagoas), ele chegou a Portugal em 2001 para defender o Marítimo. Três anos depois, chegou ao Porto pelo qual conquistou diversos títulos, incluindo o Mundial de Clubes de 2004 e dois Campeonatos Portugueses. Em dez anos no Real Madrid, Pepe conquistou três Ligas dos Campeões (2014, 2016, 2017).

Pepe 🔵⚪ Bem-vindo a casa / Welcome home / Bienvenido a casa 🗓 2021#FCPorto #BemvindoPepe — FC Porto (@FCPorto) January 8, 2019

Durante a temporada e meia que passou na Turquia, o experiente zagueiro mostrou que ainda tinha condições de jogar em alto nível, mas conviveu com lesões. Ele segue sendo peça-chave na seleção portuguesa, pela qual disputou 103 jogos e conquistou a Eurocopa-2016. Pepe é o capitão da seleção lusa quando Cristiano Ronaldo está ausente. No Porto, deve formar dupla com o também brasileiro Felipe, ex-Corinthians.