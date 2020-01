Por que demissão de dirigente pode abrir crise no Flamengo Saída do gerente Paulo Pelaipe mexe no xadrez político do clube, que inclui os desafetos BAP e Marcos Braz, o presidente Landim e até o técnico Jorge Jesus Por Da Redação - Atualizado em 7 jan 2020, 12h12 - Publicado em 7 jan 2020, 12h03

O técnico português Jorge Jesus abriu 2020 com uma frase que pode soar profética: “O maior adversário do Flamengo será o próprio Flamengo”, cravou, em entrevista à CMTV, de seu país. O “mister”, na verdade, se referia à pressão por igualar os feitos da temporada passada, na qual o time venceu o Brasileirão e a Libertadores, mas bem que poderia incluir o conturbado xadrez político do clube, que nesta segunda-feira 7, perdeu uma importante peça, o gerente de futebol Paulo Pelaipe. Sua saída gera instabilidade e pode trazer graves consequências na Gávea.

No fim do ano passado, era dada como certa a renovação de contrato de Pelaipe, que era uma espécie de elo entre a diretoria, a comissão técnica e os atletas e mantinha ótima relação com Jorge Jesus, com quem chegou a jantar em Lisboa recentemente para planejar a temporada. No entanto, o gerente foi comunicado nesta segunda, por meio de um e-mail do RH do clube, de que seria desligado da função em 2020, segundo informações do GloboEsporte.com.

A notícia pegou de surpresa o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor-executivo Bruno Spindel, e foi tomada durante as férias do presidente Rodolfo Landim. Ainda segundo o site, a decisão da demissão foi tomada por Landim e pelo vice de relações exteriores, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, com o apoio do vice Gustavo Oliveira.

A polêmica sobre a premiação do Flamengo no Mundial de Clubes – Pelaipe é acusado por membros da diretoria de ter vazado a informação – é apontada como o ponto final de uma relação que jamais foi boa, sobretudo entre Pelaipe e BAP.

Publicidade

BAP x Braz

BAP foi presidente da operadora Sky por 15 anos e foi um dos criadores da Chapa Azul, movimento que coroou Eduardo Bandeira de Mello como presidente do Flamengo em 2012. Seguiu firme na política do clube desde então e é apontado como um dos possíveis sucessores de Landim – assim como Marcos Braz, um de seus desafetos.

O VP de futebol Braz, por sua vez, ganhou moral entre torcedores e pares da diretoria ao optar pela demissão de Abel Braga e posterior contratação de Jorge Jesus, atos que resultaram em excelentes resultados do time em 2019. É por isso que a saída de Pelaipe representa uma demonstração de força de BAP nos bastidores e também uma real ameaça à paz rubro-negra.

Jorge Jesus e os atletas mantêm ótima relação com Braz, que neste momento se sente desprestigiado. O treinador português tem contrato apenas até maio e, em recente entrevista, disse que não pode garantir que haverá renovação. Nas redes sociais, a maior parte da torcida demonstrou apoio total a Braz e espalhou a hashtag “#ForaBAP“. Os desdobramentos da crise política ainda são incertos e o novo gerente de futebol não foi anunciado até o momento.

Nesta terça-feira, 7, Pelaipe emitiu nota de despedida do clube, na qual exaltou o trabalho de Braz. “Sou testemunha da devoção que o Marcos Braz tem pelo Flamengo, deixando sua vida pessoal e se dedicando em tempo integral ao clube e asseguro que em momentos delicados suas atitudes demonstraram sempre muita firmeza na condução do grupo e do trabalho”, escreveu Pelaipe, que ainda ressaltou o fato de Braz ter confiado em sua indicação para contratar Jorge Jesus.