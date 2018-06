Por que Brasil x Croácia é um ótimo teste para a Copa do Mundo

LIVERPOOL – A duas semanas da estreia na Copa do Mundo da Rússia, a seleção brasileira realiza neste domingo, em Liverpool, na Inglaterra, seu penúltimo amistoso de preparação, um ótimo teste, por sinal. A Croácia, que foi adversária do Brasil numa difícil abertura do último Mundial (vitória brasileira por 3 a1), tem um time melhor do que o que sugere sua posição no ranking da Fifa (18ª). Tite e sua comissão rasgaram elogios ao adversário e explicaram por que optaram por um adversário de melhor nível. O jogo em Anfield começa às 11h (de Brasília).

A CBF queria encontrar um oponente de “escola de futebol” semelhante a de Suíça e Sérvia, adversários do Brasil na primeira fase na Copa do Mundo, e com atletas de elite. “Escolhemos a Croácia pela grande qualidade que tem e pelos valores técnicos individuais”, disse Tite. Os principais jogadores do time croata são Luka Modric, do Real Madrid, e Ivan Rakitic, do Barcelona. “Tem também Brozovic, Perisic, Mandzukic, Kalinic… todos os ics”, brincou o auxiliar da seleção, Cléber Xavier, na coletiva.

O craque Luka Modric também concedeu entrevista no sábado. Apontou o Brasil como um dos favoritos ao título e ressaltou que, apesar de se tratar de um amistoso, o jogo deste domingo também será um teste valioso para a Croácia, que está em uma chave espinhosa com Argentina, Islândia e Nigéria. “Hoje o Brasil é um time bem melhor do que em 2014, mas a Croácia também evoluiu. Será um jogo duro.”

As escolhas de Tite

O treinador gaúcho realizou mudanças na seleção. Preferiu preservar Neymar, que operou o pé há exatos três meses, e está em readquirindo ritmo. A estrela da equipe jogará os 45 minutos finais. “Neymar entra no intervalo, não sei no lugar de quem”, afirmou o treinador. Ele ainda mexeu na zaga: disse que Thiago Silva ganhou a concorrência com boas atuações em jogos e treinos e que, “com dor no coração”, teve de tirar Marquinhos do time.

O mesmo ocorreu com Renato Augusto, que, segundo o próprio Tite, caiu de rendimento nos últimos meses, por atuar na China, e perdeu o lugar no time para Fernandinho. O capitão do Brasil será o caçula do time, Gabriel Jesus. O atacante de 21 anos admitiu ter ficado surpreso ao entrar no rodízio de braçadeira implantado por Tite.

Jesus também enfrenta uma forte concorrência: a do ídolo local Roberto Firmino -“Bobby” para a torcida do Liverpool. Outra atração será o retorno de Philippe Coutinho a Anfield, seis meses depois de trocar o LIverpool pelo Barcelona. Conversando com moradores pelas ruas da cidade, a opinião é praticamente a mesma: a torcida ficou decepcionada com o brasileiro, mas não tem mágoa e prefere guardar as boas recordações. Alguns acreditam, porém, que ele será vaiado na partida. Mais de 35.000 ingressos, dos 50.000 colocados à venda, foram vendidos até o fechamento dos guichês no sábado.

Prováveis escalações:

Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Fernandinho e Paulinho; Philippe Coutinho, Gabriel Jesus e Willian

Técnico: Tite

Croácia: Kalinic; Corluka, Vida, Pivaric e Vrsaljko; Kovacic, Modric e Rakitic; Perisic, Manduzkic e Pjaca

Técnico: Zlatko Dalic

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Assistentes: Stuart Burt e Simon Bennett (ambos da Inglaterra)