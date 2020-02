Por play financeiro, City pode ser punido também no Campeonato Inglês

A punição da Uefa por não cumprir as regras do fair play financeiro pode acarretar uma nova sanção para o Manchester City. Por ter violado o sistema de controle criado para não permitir que os times gastem mais do que arrecadam, o atual bicampeão do Campeonato Inglês pode sofrer com a perda de pontos e até ser rebaixado da competição nacional. As informações são do jornal Independent.

Campeonato Inglês no DAZN: clique aqui e assine o serviço de streaming para assistir às partidas do City na melhor liga do mundo

A publicação ouviu fontes de dentro da Premier League que acreditam que a liga terá que punir a equipe também no Campeonato Inglês, porque o torneio também respeita os regulamentos da Uefa em relação ao fair play financeiro. Uma dedução de pontos na atual edição é “altamente provável”. O time do técnico Pep Guardiola é o segundo colocado do campeonato, 22 pontos atrás do líder Liverpool.

Uma sanção mais grave, como o rebaixamento da equipe, não é algo tido como possível apesar de a Football League, a liga que organiza do campeonato nacional, ter mudado recentemente suas regras. Em tese, qualquer clube nessa situação deveria ser relegado e recomeçar suas atividades na quarta divisão da Inglaterra, a League Two, a última que tem status profissional no país.

Publicidade

O City foi banido das próximas duas temporadas da Liga dos Campeões da Europa e recebeu uma multa de 30 milhões de euros (cerca de 140 milhões de reais) por ter inflado suas receitas de patrocínio entre 2012 e 2016. Na atual edição, está vivo na busca pelo título europeu inédito e enfrenta o Real Madrid nas oitavas de final.