Operação de forças de segurança faz Fluminense cancelar treino

O Fluminense precisou fazer uma modificação de última hora em sua agenda do dia por causa de um operação das forças de segurança no Rio. O treinamento que estava marcado para a manhã desta quarta-feira no CT Pedro Antonio, na Barra da Tijuca, foi cancelado por causa dos riscos que o procedimento realizado próximo ao local proporcionaria a jogadores e integrantes da comissão técnica durante a atividade.

Com o cancelamento, o elenco tricolor só vai trabalhar nesta quarta-feira em um treino marcado para começar às 16h30 e que também já estava agendado. A alteração na agenda, porém, não terá grande impacto para os atletas, pois o time só voltará a jogar a partir da próxima semana depois de ter sido eliminado na primeira fase da Taça Guanabara.

O CT do Fluminense fica próximo a um trecho da Linha Amarela que vai desembocar na avenida Ayrton Senna, e o acesso ao local é realizado por uma via lateral próxima à Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, uma das regiões do Rio que mais registraram tiroteios neste ano.

Na semana passada, a situação de violência se agravou e a Linha Amarela, uma das principais vias que cortam a cidade e margeiam a favela, chegou a ser fechada por dois dias seguidos por causa de tiroteios. É comum, por sinal, os jogadores ouvirem barulho de tiros enquanto trabalham no CT do Fluminense.

A operação realizada na manhã desta quarta-feira conta com a presença de membros das Forças Armadas, da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Força Nacional de Segurança e também abrange outras áreas da região metropolitana do Rio.

Sem jogo a disputar no final de semana, o Fluminense aguarda a CBF marcar a data do duelo que a equipe fará contra o Salgueiro, pela segunda fase da Copa do Brasil, que poderá ocorrer no dia 14 ou no dia 15 de fevereiro, segundo confirmou o clube.