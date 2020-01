Por medo de cobra, Neymar é vítima de pegadinha no vestiário do PSG

Um dia da caça, outro do caçador. Neymar costuma comandar as brincadeiras no Paris Saint-Germain e na seleção brasileira, mas nesta terça-feira 21 foi ele a vítima de uma bela “trolagem” no vestiário do clube francês. Dias depois de dizer nas redes sociais que tem medo de cobra, o atacante foi surpreendido com a presença de uma serpente de borracha em seu armário.

Com palavrões seguidos de uma gargalhada, Neymar admitiu o susto. O autor da pegadinha parece ter sido o argentino Leandro Paredes, responsável pelas filmagens, enquanto seus compatriotas Ángel Di María e Mauro Icardi riram da situação.