Por isolamento, Auckland anuncia que não participará do Mundial de Clubes

O Auckland City anunciou nesta sexta-feira, 15, que não irá participar da atual edição do Mundial de Clubes, que será disputado entre 1º e 11 de fevereiro, no Catar. O clube alega que seguirá com a quarentena obrigatória estabelecida pela Nova Zelândia, o que impede a participação no torneio no período.

A Fifa informou que manteve conversas regularmente com representantes do clube nos últimos dias, além de representantes da Confederação da Oceania, mas que os requisitos das autoridades de saúde do país vão além da competência da entidade. Diferentemente de outros anos, o Auckland foi indicado pela confederação local.

A Nova Zelândia é considerada um exemplo pela forma como conduziu o combate a pandemia da Covid-19, com 25 mortes e pouco mais de 2.200 casos para uma população de 5 milhões de pessoas. O Auckland enfrentaria na estreia o campeão nacional do Catar, o Al Duhail.

Bayern de Munique, Ulsan Hyundai, Al Ahly, Tigres e Palmeiras ou Santos, que farão a final da Copa Libertadores em 30 de janeiro, no Maracanã, estão confirmados para a competição. O sorteio do chaveamento para o Mundial ocorrerá no próximo dia 19, em Zurique.

O Auckland é a equipe que mais participou do Mundial de Clubes da Fifa. A presença em 2020 seria a décima do time neozelandês na história (as outras aconteceram em 2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017). O Al Ahly, do Egito, é o segundo da lista com seis participações, seguido pelo Real Madrid, que tem uma a menos.