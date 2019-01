Por ‘cólica intestinal’, Felipão encerra coletiva em Campinas

O técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, teve um problema inesperado neste domingo, 20. Ao conceder entrevista coletiva no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), depois do empate do time por 1 a 1 contra o Red Bull Brasil, o treinador interrompeu rapidamente as respostas. A assessoria de imprensa do clube esclareceu o motivo: ele estava com uma cólica intestinal.

Nas imagens da televisão, o treinador fez caretas e interrompeu a entrevista coletiva com poucos minutos. “Desculpa, não posso mais”, disse Felipão, ao levantar e deixar o local. O clube explicou que o treinador já estava indisposto antes e até tentou continuar com a entrevista, mas não conseguiu e precisou se retirar rapidamente da sala.

Em campo, o Palmeiras não jogou bem e ficou no empate. Borja abriu o placar aos 13 minutos de jogo e, ainda no primeiro tempo, Jobson empatou. A equipe volta a atuar nesta quarta-feira, 23, contra o Botafogo, de Ribeirão Preto, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela segunda rodada do Paulistão.