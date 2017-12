Polícia vai investigar denúncia de racismo contra jogador do City

A polícia de Manchester confirmou nesta segunda-feira que está investigando denúncia de agressão e racismo ao meia Raheem Sterling, do Manchester City. O episódio de violência teria acontecido no próprio centro de treinamento do clube inglês, poucas horas antes da goleada sobre o Tottenham, no sábado.

A suposta agressão foi denunciada pelo jornal The Daily Telegraph. O jogador de 23 anos teria sido alvo de chutes e ofensas raciais quando chegou ao CT, antes do jogo válido pelo Campeonato Inglês, do qual o Manchester City é o líder disparado, com uma das maiores vantagens da história da competição.

Nem o jornal e nem as autoridades locais deram detalhes sobre o episódio. O Manchester City também não se manifestou sobre o assunto. Sterling foi um dos destaques da partida contra o Tottenham ao marcar dois gols na vitória por 4 a 1, que deixou o City com 11 pontos de vantagem sobre o vice-líder Manchester United.