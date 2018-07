Polícia resgata mãe de Taison após sequestro no RS

A Brigada Militar e a Polícia Civil conseguiram encerrar, nesta segunda-feira, o sequestro de Rosângela Freda, mãe do atacante Taison, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e que disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Ela foi localizada dentro do porta-malas de um carro na área rural da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Quatro suspeitos foram presos. A vítima passa bem.

De acordo com a Polícia Militar de Pelotas, testemunhas teriam visto os suspeitos chegarem em um carro à casa da mãe do jogador para entregar um buquê de flores. No momento em que ela abriu a porta, foi rendida e colocada dentro do carro. A polícia a encontrou cerca de 40 minutos após ter sido acionada.

Taison está em Pelotas, onde passa férias, após participar do grupo que jogou o Mundial na Rússia. Ele não chegou a entrar em campo. O jogador renovou recentemente o contrato com o Shakhtar Donetsk por mais quatro anos.

