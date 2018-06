Expulso com três minutos de jogo na estreia da Colômbia na Copa do Mundo, o meia Carlos Sánchez vem sofrendo ameaças em redes sociais, de acordo com a emissora colombiana BLU. A polícia local já iniciou uma investigação sobre o caso. Na partida, disputada na última terça-feira, os colombianos foram derrotados pelo Japão por 2 a 1.

Na Colômbia, desde a morte do zagueiro Escobar, em julho de 1994, qualquer tipo de ameaça a pessoa pública em rede social é investigada para evitar maiores proporções. Escobar foi assassinado a tiros em Medellín logo após ter marcado um gol contra na derrota de 2 a 1 para os EUA naquele Mundial. O time foi eliminado na primeira fase.