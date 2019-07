Polícia intima envolvidos em confusão no Grenal; Inter suspende agressora

A Polícia Civil identificou os torcedores do Internacional responsáveis por expulsar, de forma violenta, uma mulher e um menino gremistas, depois do clássico gaúcho do último sábado pelo Campeonato Brasileiro. Entre eles está outra mulher que empurrou e xingou a vítima. Ela foi suspensa pelo quadro de sócios do clube colorado nesta segunda-feira, 22, e se defendeu.

“Avistei a torcedora agitando a camisa do Grêmio em direção à torcida do Grêmio. Fui ao encontro dela e comecei a gritar para baixar a camiseta e disse que ali não era o lugar dela. Ainda questionei o exemplo que ela estava dando para o filho”, explicou ao jornal gaúcho Zero Hora a torcedora do Internacional, que pediu para não ser identificada. “Foi um ato impulsivo. Não gostaria de ter agredido”, continua.

Por meio de seu site oficial, o Internacional emitiu uma nota para informar a decisão de suspender a torcedora do clube pelo comportamento. Outros dois torcedores envolvidos também foram denunciados para a ouvidoria do clube. “Ressaltamos, mais uma vez, que o Clube do Povo não compactua com nenhum tipo de violência ou discriminação”, afirmou a nota.

Nota oficial sobre episódio ocorrido no Gre-Nal: https://t.co/f7VRJZKCSq — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 22, 2019

O delegado Miguel Mendes Ribeiro, da 20ª Delegacia da Polícia Civil, é o encarregado do caso e fez a identificação dos envolvidos com base nas imagens das câmeras de seguranças do estádio. Ao todo, dez pessoas foram intimadas a prestar depoimento: a vítima, um segurança do Internacional e outros oito torcedores do clube, inclusive a mulher mais exaltada.

“A tendência é de enquadramentos no Estatuto do Torcedor e eventualmente em outras infrações penais a partir dos esclarecimentos da investigação, como análise de todas as imagens e depoimentos de todas as pessoas envolvidas, uma vez identificadas e inquiridas”, disse Ribeiro à Zero Hora.