Polícia francesa recolhe vídeos de hotel em que Najila encontrou Neymar

A polícia francesa recolheu imagens gravadas em um hotel, de Paris, em que Najila Trindade e Neymar se encontraram no dia 15 de maio, informou o jornal francês L´Équipe, nesta quinta-feira, 20. Najila acusa Neymar de estupro e agressão neste dia e está processando o jogador no Brasil.

As imagens captadas podem ajudar a Justiça brasileira a colher mais provas para o caso, que ainda é investigado. Foram requisitadas ao hotel imagens das câmeras colocadas do corredor em que ficava o quarto da modelo.

De acordo com uma fonte ouvida pelo jornal francês, as imagens tiveram que ser recolhidas rapidamente, porque só ficam disponíveis até um mês depois de serem gravadas. “Os fatos denunciados pela vítima aconteceram em Paris, mas como a queixa foi registrada no Brasil, não há razão especial para abertura de uma investigação na França. As gravações estão disponíveis para as autoridades brasileiras”, disse a fonte.

Tanto Najila quanto Neymar já prestaram depoimento à Polícia Civil, em São Paulo. A modelo fez um boletim de ocorrência contra o jogador no dia 31 de maio. Desde então, trocas de mensagens e vídeos sobre o encontro se tornaram públicos.