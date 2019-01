Polícia de Las Vegas pede DNA de Cristiano para investigar estupro

A polícia de Las Vegas ordenou que uma amostra de DNA do craque português Cristiano Ronaldo seja colhida para dar continuidade na investigação da denúncia feita pela modelo americana Kathryn Mayorga, que acusa o jogador da Juventus de estupro, informou o Wall Street Journal nesta quinta-feira, 10.

De acordo com o site TMZ, o atleta prometeu colaborar com as investigações e afirmou que realizará o exame. A publicação informa que a defesa de Cristiano está disposta a ajudar com “100%” para o caso ser resolvido. O mandado judicial foi enviado para Turim, na Itália, onde o jogador vive. Mayorga alega ter sido abusada sexualmente por Cristiano em um hotel de Las Vegas, em 12 de junho de 2009, depois de ter conhecido o jogador em uma boate.

Segundo o processo, Cristiano Ronaldo subornou a vítima com um pagamento de 375.000 dólares para que o escândalo não se tornasse público. A mulher diz que aceitou a quantia por medo de acontecer alguma coisa com ela e sua família.

Além disso, a acusação diz que a ex-modelo não estava em estado emocional equilibrado quando se comprometeu com o acordo de confidencialidade. O astro do clube italiano, por sua vez, negou as acusações e disse, via redes sociais, que não ressaltaria um “espetáculo midiático montado” e que a denúncia “vai contra tudo o que sou”.

