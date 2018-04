Poliana Okimoto entra no Hall da Fama da maratona aquática

No último fim de semana, Poliana Okimoto se tornou a primeira atleta do Brasil a integrar o seleto grupo do Hall da Fama da Maratona Aquática. “É um reconhecimento. Foram tantos anos de luta, tantos títulos e também derrotas, tudo isso foi parte da minha carreira. O pioneirismo foi super importante para a modalidade no Brasil”, afirmou Okimoto, que se aposentou no fim de 2017.

Poliana contou que continua praticando natação, aos 35 anos.”Continuo nadando, é o que eu gosto de fazer, essa é a verdade. Claro, sem aquela rotina maluca de treinos para competições e tudo mais, mas não consigo ficar longe de onde estive minha toda minha vida”.

Em 2009, Okimoto foi a primeira atleta a se tornar campeã da Copa do Mundo na distância Olímpica da maratona aquática, vencendo nove das 11 etapas, estabelecendo o recorde de número de vitórias em uma mesma temporada. Sua medalha de bronze na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016 foi a primeira de uma mulher brasileira na natação.