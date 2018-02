‘Poderia jogar no meio-campo do City’, diz goleiro Ederson

O goleiro Ederson, da seleção brasileira e do Manchester City, vem sendo cada vez mais elogiado na Inglaterra não apenas pelas defesas que faz, mas sobretudo por sua qualidade com a bola nos pés, essencial no estilo de jogo proposto pelo técnico Pep Guardiola. Em entrevista à revista inglesa Four Four Two, o jogador de 24 anos falou sobre sua habilidade e brincou que poderia atuar em outras posições.

“Poderia jogar no meio-campo. E posso fazer gols de falta também”, diz o brasileiro, em trecho da entrevista publicada no site da revista. “Quando joguei nas categorias de base do Benfica, sempre me chamavam para jogar no meio-campo se alguém estivesse ausente e nunca passei vergonha. Então, se for necessário, eu assumo esse papel. Não seria fácil, especialmente na Premier League, mas acho que eu aceitaria o desafio.”

Ederson não chegou a fazer nenhuma partida como profissional pelo São Paulo, mas diz que o período em que passou na base do clube paulista ajudou em sua formação. “Mesmo quando jogava no São Paulo, eu tentava mostrar alguma habilidade com o pé. Eu até marcava alguns gols de falta”, disse, sem citar o ídolo que estava no clube, o goleiro artilheiro Rogério Ceni. “Um treinador me incentivava e comecei a fazer gols. Mas não faço mais isso. O City tem vários especialistas nesta área.”

O jogador se diz satisfeito com a função que adquiriu no novo clube, a de iniciar as jogadas do City com passes curtos ou lançamentos. “Sempre me senti confortável com a bola no pé e isso me ajuda durante os jogos. Acho que é um talento natural.” Assista, abaixo, a algumas jogadas do líder do Campeonato Inglês iniciadas pelo goleiro brasileiro: