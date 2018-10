Pochettino recusa assumir a seleção argentina: ‘Inviável’

A Associação de Futebol Argentino (AFA) procura um treinador de peso para comandar a renovação da seleção argentina desde a demissão de Jorge Sampaoli, após o fracasso na Copa do Mundo da Rússia. Atualmente, a equipe vem sendo dirigida por um interino, Lionel Scaloni. No entanto, as opções parecem cada vez mais escassas. Maurício Pochettino, do Tottenham, foi o último a negar a possibilidade de dirigir a seleção de seu país.

“Quando vejo que meu nome está sendo cotado me sinto muito honrado, mas tenho mais quatro anos de contrato aqui com o Tottenham e é inviável assumir a seleção argentina neste momento”, disse Pochettino, em entrevista ao canal argentino DirecTV Sports nesta quinta-feira.

Outros treinadores procurados pela AFA, como Diego Simeone, do Atlético de Madri, e Marcelo Gallardo, do River Plate, tampouco se mostraram dispostos a deixar seus clubes. Enquanto não anuncia um nome definitivo, a seleção argentina segue sendo comandada por Lionel Scaloni, que tem como assistentes os ex-jogadores Pablo Aimar e Walter Samuel. A efetivação do jovem comandante também é tratada como uma possibilidade na imprensa local.

Outras alternativas da AFA são nomes de menor expressão internacional, mas visto com bons olhos. Guilhermo Schelotto, técnico do Boca Juniors, e Tata Martino, ex-treinador da seleção e atualmente no Atlanta United, dos Estados Unidos, podem entrar em pauta nas próximas semanas.

