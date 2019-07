O treinador do Tottenham, Mauricio Pochettino, falou nesta sexta-feira, 19, sobre a frustração de ter perdido a final da Liga dos Campeões para o Liverpool e disse que provavelmente teria deixado o clube se tivesse conquistado a taça inédita. Segundo o argentino, que apesar das ótimas campanhas, ainda não tem um título como treinador profissional, “quando alguém chega à glória, muda o comportamento, assim como os jogadores, e os desafios mudam.”

“Se o resultado fosse outro talvez fosse o momento de deixar o clube e dar a oportunidade de uma nova equipe técnica escrever um novo capítulo. Mas terminar assim? Eu não sou uma pessoa que foge dos problemas e evita desafios”, afirmou o ex-zagueiro, em entrevista coletiva durante a pré-temporada em Singapura.

Há cinco temporadas no clube de Londres, o treinador de 47 anos, já recebeu ofertas de gigantes como Real Madrid e Barcelona. Mas, apaixonado pelo Espanyol, o “primo pobre da Catalunha”, pelo qual atuou como atleta e treinador, disse há dois anos, que jamais treinaria o time do compatriota Lionel Messi.

“Nunca vou ser treinador do Barcelona ou do Arsenal, porque estou muito ligado ao Espanyol e ao Tottenham. Comecei a carreira no Newell´s Old Boys e nunca treinaria o Rosario Central. Prefiro trabalhar na minha fazenda, na Argentina, a treinar certos clubes”, explicou Pochettino, na época.