Platini revela ‘trapaça’ para que final de 1998 fosse França x Brasil

O ex-jogador francês Michel Platini revelou nesta sexta-feira “uma pequena trapaça” feita pelo Comitê Organizador da Copa do Mundo de 1998 para que a anfitriã França e a seleção brasileira não se cruzassem antes da final daquele Mundial. O ‘sonho’ dos dirigentes se concretizou: as duas equipes só se encontraram na decisão, vencida pela equipe de Zinedine Zidane por 3 a 0.

“Jogávamos em casa e era preciso aproveitar isso. Não estivemos focados durante seis anos organizando o Mundial para que não desse em nada. Fizemos pequenas trapaças. Você acha mesmo que que os outros não fizeram coisas parecidas em outras Copas?”, confessou Platini em entrevista à rádio France Bleu.

Com naturalidade surpreendente, Platini usou o termo ‘magouille’, que pode ser traduzido como esquema, trapaça, manobra ou truque. Naquela época, a lenda do futebol francês era co-presidente do comitê organizador francês do Mundial. Ex-presidente da Uefa, ele está suspenso do futebol pela Fifa por suspeitas de corrupção.

Embora tanto França como Brasil deveriam a princípio cair em grupos aleatórios, o comitê manipulou o sorteio para que os dois países tivessem uma trajetória na qual só se encontrariam na final, caso terminassem como líderes de seus respectivos grupos. “Uma final entre França e Brasil era o sonho de todo o mundo”, reconheceu Platini.

Os dois países cumpriram com o roteiro traçado pelos organizadores e disputaram o encontro decisivo em 12 de julho de 1998, no Estádio de Saint-Denis, onde a França levou seu primeiro Mundial ao vencer o Brasil por 3 a 0.

Em entrevista ao diário argentino La Nación, em 2016, o ex-presidente da Fifa Joseph Blatter, também suspenso do futebol por negociações envolvendo justamente Michel Platini, admitiu o uso de “bolinhas frias e quentes” em sorteios de competições. Ele disse, porém, que a trapaça jamais ocorreu durante seu mandato. Blatter assumiu a presidência da Fifa justamente durante a Copa de 1998, sucedendo o brasileiro João Havelange.