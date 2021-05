PLACAR lança o guia da Copa América e da Euro

Junho será um mês de gala para os amantes do futebol. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne e outros dos principais craques do planeta entrarão em campo em busca da glória continental por suas seleções. Em mais uma edição especial, a PLACAR de maio chega em ritmo de aquecimento com o lançamento do Guia da Copa América e da Eurocopa; A revista digital já está disponível para dispositivos iOS e também Android e a versão impressa chega às bancas de todo o país a partir do dia 25.

Como de costume, o guia contém uma análise de todas as equipes participantes, com seus respectivos destaques e treinadores, histórico nas competições, entre outras riquíssimas informações. Atual campeã da Copa do América, a seleção brasileira é destrinchada, com direito a ficha de todos os prováveis convocados.

Além disso, o guia traz as tabelas completas, imagens belíssimas e algumas páginas de almanaque, com curiosidades como as histórias do jogador brasileiro que atuou como árbitro na edição inaugural da Copa América ou ainda o “São Januarazo”, uma derrota dolorida que antecedeu seu “irmão” mais famoso, o “Maracanazo”.

Para conhecer melhor a história da Eurocopa, nada como recorrer aos especialistas. O Guia PLACAR traz, com exclusividade para o Brasil, trechos do livro Sueños de la Euro — El torneo que reconcilió a un continente, escrito pelo português Miguel L. Pereira, editado pela tradicional revista esportiva espanhola Panenka. É um fascinante passeio ao redor da aventura da mais charmosa das competições, cujo título será defendido pela seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo.

Além de oferecer o mais completo guia das competições, nas versões digital e impressa, PLACAR se compromete a realizar, em nosso novo site e em nossas remodeladas redes sociais (siga-nos no Twitter, Facebook e Instagram) uma extensa cobertura dos campeonatos. Será uma festa no sofá, diante de todos os tipos de telas. Boa viagem!

Confira, abaixo, a carta ao leitor:

Placar onde e como você quiser

Antes da internet, antes das redes sociais, antes mesmo do computador, no tempo em que ainda se usava máquina de escrever, a redação de PLACAR vivia a cada domingo — sim, a periodicidade era semanal — uma aventura em ritmo alucinante. Em uma reportagem publicada na edição de 50 anos da revista, em janeiro de 2020, o jornalista Carlos Maranhão lembrou o ambiente no início dos anos 1970, especialmente na hora do fechamento do lendário Tabelão: “Como conseguir as informações de um jogo nos confins do Rio Grande do Sul ou no interior de Pernambuco que nenhuma emissora havia transmitido? Os correspondentes que se virassem. Ligavam para as rádios, para os jornais, para a casa dos plantonistas que já haviam encerrado sua jornada e, no desespero, para os estádios. Na redação, dispúnhamos de uma única linha direta de telefone, disputada a tapa. Mas, no fim da noite, como numa mágica que se repetia semanalmente, tudo vinha para a redação, fosse por telefone, fosse por telex. Sim, o hoje desconhecido telex, do qual ninguém se lembra mais. O que seria do jornalismo daqueles dias sem ele?”.

E o que seria do jornalismo hoje sem os sites e as redes sociais? PLACAR, é natural, nunca deixou de bater bola com as mudanças da sociedade e os avanços da tecnologia. Já não se trata de acompanhar as notícias mais confiáveis do futebol apenas na edição impressa — que você tem em mãos e sempre terá, mensalmente —, mas de oferecer conteúdo a todo momento, em qualquer circunstância, na palma das mãos. Por isso PLACAR reinaugura, a partir de agora, um novo site e permanente atualização no Twitter, Instagram e Facebook. A ideia é oferecer o inigualável profissionalismo de nossa equipe em todas as plataformas, ancorado no estilo que fez a fama da mais respeitada revista de esportes do Brasil: um olhar rápido, rapidíssimo, mas diferente, do que acontece dentro e fora de campo.

O Guia da Copa América e da Euro chega um pouco antes do início dos torneios para que você possa se organizar, saber o que ver, as grandes partidas e os craques incontornáveis — e, em plena pandemia, eis aí dois belos motivos para ficar em casa, diante da televisão e com o smartphone à mão, seguindo PLACAR. A Copa América será transmitida pelo SBT, no canal aberto. A Euro, pela Globo e pelo SporTV. O mês de junho será mesmo de festa — um pouco de alegria, mas nunca de desdém, diante dos dias tristes e infindáveis que vivemos. Que o grito de gol e a

louvação do lance espetacular sirvam de homenagem às centenas de milhares de pessoas que perderam a vida para a Covid-19.