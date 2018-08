PLACAR lança guia do segundo semestre do futebol brasileiro

A Revista PLACAR deste mês de agosto traz um guia com as principais competições do futebol brasileiros no segundo semestre, após a disputa da Copa do Mundo. A revista traz as novidades dos clubes brasileiros que disputam a série A e as principais competições de mata-mata, que vão chegando à fase final.

Além de uma página por clube da série A do Campeonato Brasileiro, há um especial da Copa do Brasil, Copa Libertadores e Copa Sul-americana, detalhando os confrontos desta fase e os possíveis caminhos para o título, com tabelas até as finais.