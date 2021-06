PLACAR estreia novos conteúdos no YouTube

PLACAR inicia o final de semana com mais uma novidade. Estamos reativando o nosso canal no YouTube e utilizaremos mais um espaço para trazer os principais assuntos do futebol para você. O repórter Alexandre Senechal traz a veia jornalística e o olhar aguçado já conhecido da marca para uma nova plataforma.

O primeiro vídeo já está no ar e traz dez curiosidades sobre a Eurocopa, presentes também no Guia da competição, que já está nas bancas e nas plataformas digitais de todo o país. Confira: