PLACAR elege seleção da Copa América; monte a sua

A Copa América começa neste domingo, 13, às 18h (de Brasília) com a partida entre Brasil e Venezuela, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Aquecendo para o início do torneio, a redação PLACAR escolheu o time ideal.

Esta é a seleção eleita por PLACAR: Alisson (Brasil); Danilo (Brasil), Marquinhos (Brasil), Gustavo Gómez (Paraguai), Viña (Uruguai); Casemiro (Brasil), Valverde (Uruguai), Di María (Argentina); Messi (Argentina), Neymar (Brasil) e Suárez (Uruguai).

Vote na sua seleção nos tweets abaixo e depois compare com nossos escolhidos:

