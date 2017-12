PLACAR de dezembro traz balanço do Campeonato Brasileiro

A edição de dezembro da Revista PLACAR chega às bancas nesta semana com um especial sobre o Campeonato Brasileiro. Uma seleção de jornalistas e comentaristas, além dos 20 capitães da Série A elegeram o melhor jogador, goleiro, defensor, meia, atacante e técnico do torneio.

A revista ainda traz o que de melhor aconteceu nas quatro divisões do campeonato nacional, um especial sobre o herói dos gremistas, Renato Gaúcho, e um levantamento sobre as causas do desempenho do São Paulo.

O Ranking PLACAR atualizado, com novo líder, e o neto de Garrincha, jogador na Inglaterra, complementam o conteúdo desta edição, que terá duas capas: Jô (nacional) e Renato Gaúcho (para o Sul do país).