PLACAR de dezembro, já nas bancas, traz o ano de ouro do Flamengo

A edição de dezembro de PLACAR chega às bancas nesta sexta-feira 13, como não poderia deixar de ser, é uma edição especial sobre o ano de ouro do Flamengo, bicampeão da Libertadores e heptacampeão do Brasileirão, e que ainda briga para conquistar o Mundial de Clubes. Na capa, destaque para o atacante rubro-negro Bruno Henrique, eleito o MVP (Mais Valioso Placar) de 2019.

O Flamengo dominou a seleção do ano, em eleição composta por 50 jornalistas especializados e 19 capitães de clubes da Série A – apenas Bruno Henrique, do Palmeiras, se recusou a votar. Michael, do Goiás, foi eleito a revelação. Os votos foram todos abertos e estão disponíveis nesta edição. (Spoiler: dois capitães elegeram o time completo do Flamengo na seleção do ano).

A edição mostra como o Rubro-Negro conseguiu retomar a essência do futebol brasileiro – a vocação ofensiva e busca pelo gol –, ironicamente sob o comando de um técnico português, Jorge Jesus. A supremacia flamenguista em 2019 é dissecada com estatísticas e análises sobre cada um dos protagonistas, além do peso de fatores como a saúde financeira que proporcionou a contratação de craques renomados e a participação da torcida que lotou o Maracanã.