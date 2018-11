Piqué planeja comprar clube e organizar novo torneio de futebol

O espanhol Gerard Piqué, do Barcelona, já se destaca no ramo da gestão esportiva, mesmo sem ainda ter se aposentado do futebol. O zagueiro, além de participar da reformulação da Copa Davis, também afirmou nesta sexta-feira, 23, em entrevista ao jornal francês L’Equipe, que deseja comprar um clube e organizar uma nova competição de futebol.

“Estamos trabalhando em novos projetos. O primeiro é comprar um clube, não posso dar detalhes sobre isso agora, mas é algo muito bonito. O segundo é criar uma nova competição de futebol, ou atualizar uma já existente”, contou Piqué.

O zagueiro, de 31 anos, é presidente e fundador da empresa Kosmos, responsável pela atualização do formato da centenária Copa Davis, tentando aproximá-la do molde da Copa do Mundo de futebol. A nova Davis terá 18 países divididos em seis grupos de três. Os primeiros colocados e os dois melhores segundos avançarão à fase eliminatória. O projeto de Piqué para o torneio de tênis será posto em prática a partir de fevereiro do ano que vem.