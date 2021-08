Piqué aceita redução salarial para Barcelona inscrever novas contratações

O Barcelona anunciou neste sábado, 14, que conseguiu inscrever três novas contratações para a disputa do Campeonato Espanhol após Gerard Piqué ter aceitado reduzir substancialmente seu salário. Dessa forma, o clube catalão já pode contar com o atacante Memphis Depay, o zagueiro Eric Garcia e o atacante Rey Manaj para a competição.

O veterano zagueiro de 34 anos está desde a temporada 2008-09 no Barça e possui uma lista invejável de títulos pelo clube, como três taças da Liga dos Campeões, três do Mundial de Clubes, oito do Espanhol e sete da Copa do Rei.

Ainda no comunicado, a equipe espanhola, que vive uma grave crise financeira e por isso perdeu Lionel Messi na última semana, disse que está em negociações para um ajuste salarial com Sergio Busquets e Jordi Alba, e destaca que a “predisposição por parte de ambos os jogadores é total e absoluta”.

Principal reforço da temporada, o atacante Sergio Aguero ainda não está inscrito, por exemplo. Contudo, o argentino está lesionado e, como deve voltar somente em novembro aos gramados, o time tem uma margem de tempo maior para regularizar sua situação.

O Barcelona estreia pelo Campeonato Espanhol neste domingo, 15, contra o Real Sociedad, no Camp Nou, às 15h (de Brasília).

