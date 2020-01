O volante colombiano Victor Cantillo foi apresentado nesta sexta-feira 10 como reforço do Corinthians. O jogador, que se acostumou a vestir a camisa 24 no Junior Barranquilla, recebeu a camisa 8, com a qual seu compatriota Freddy Rincón fez história no clube. Perguntado sobre o tema, Cantillo disse que foi avisado de que não poderia usar o número 24. No momento em que posou para fotos com o jogador, o diretor Duílio Monteiro Alves fez um comentário extremamente infeliz, que envergonhou a história do próprio clube.

“Camisa 24 aqui não”, afirmou o dirigente, em piada flagrada pelas câmeras de transmissão da coletiva, inclusive arrancando alguns risos de presentes. Ele fazia referência à ligação entre o número, que no jogo do bicho é representado pelo veado, e a homossexualidade. Além de homofóbica e anacrônica, a “piada” de Duílio ofende até mesmo a história de um dos grandes ídolos da história do clube, o goleiro Cássio.

Em sua primeira e mais gloriosa temporada no clube, Cássio vestiu justamente a camisa 24 – ele acabou adotando o número 12 nos anos seguintes. Foi com ela que fez defesas histórias na campanha do título da inédita Libertadores. Além disso, o Corinthians vem sendo elogiado constantemente por campanhas contra homofobia. O pensamento retrógrado de Duílio vai totalmente na contramão.