Philippe Coutinho ganha elogios do técnico do Barcelona

O meia brasileiro Philippe Coutinho ganhou elogios do técnico Ernesto Valverde após sua estreia com a camisa do Barcelona, nesta quinta-feira, em vitória de 2 a 0 diante do Espanyol, pela Copa do Rei. O resultado deu vaga o Barcelona na fase semifinal do torneio, após derrota de 1 a 0 no jogo de ida.

Segunda contratação mais cara do futebol, atrás apenas de Neymar, Coutinho entrou aos 22 minutos do segundo tempo, no lugar de Andrés Iniesta. Participou de algumas jogadas ofensivas da equipe e deixou boa impressão no treinador.

“Temos muita esperança nele. Sabemos que ele pode ajudar, tem desenvoltura, cria boas situações e, quando está perto da área, dá para sentir o perigo. O jogo não era fácil, tudo estava aberto, mas foi bem e estamos felizes com a sua estreia”, declarou Valverde.

Coutinho também se mostrou satisfeito com sua primeira partida pelo novo time. “Estou muito feliz aqui, animado. Estava ansioso, nervoso, mas, pela maneira como me receberam, fiquei muito calmo e estou muito feliz com a vitória, o que foi o mais importante”, declarou o jogador.