A Polícia Federal (PF) prendeu nesta sexta-feira, 22, um brasileiro foragido da Justiça dentro do estádio Krestovsky, em São Petersburgo, na Rússia, onde a seleção brasileira venceu a Costa Rica por 2 a 0, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo.

Segundo a corporação, que não divulgou a identidade do preso, ele tem 31 anos e era alvo de um mandado de prisão preventiva decretado pela 1° Vara Federal Criminal do Espírito Santo. O homem é suspeito de ter participado do assalto a uma agência dos Correios na cidade de Itarana (ES), no dia 22 de março de 2017.

Os investigadores afirmam que ele e outros dois homens roubaram 26.000 reais do cofre da agência após invadirem o local armados e ameaçarem funcionários e clientes. Segundo a PF, no mesmo dia do assalto em Itarana, o grupo tentou roubar outra unidade dos Correios, no município de João Neiva (ES).

O suspeito preso pela PF havia sido incluído pelos investigadores na difusão vermelha da Interpol e usava um passaporte italiano quando foi preso por agentes enviados a Moscou para o Centro Internacional de Cooperação Policial (CICP). Integrados às autoridades russas, os policiais atuam nos estádios da Copa do Mundo durante as partidas do Brasil e auxiliam em casos envolvendo torcedores brasileiros.