Pesquisa: continuidade de Tite era desejo de 76% dos brasileiros

A maioria dos brasileiros era favorável à permanência do técnico Tite no comando da seleção brasileira, sacramentada na última quarta-feira. Segundo o Ibope Inteligência, 76% dos brasileiros queriam que o treinador gaúcho continuasse no cargo após a Copa do Mundo de 2018 e apenas 12% defendiam sua saída. Além disso, 5% eram indiferentes e 7% não sabiam ou não responderam. Na pesquisa, foram ouvidos 2.002 torcedores entre os dias 19 e 23 de julho.

A pesquisa também perguntou o que precisaria mudar na seleção brasileira: 59% acreditam que a troca de poucos jogadores já faria a equipe de Tite melhorar, 16% querem uma reformulação total no time e outros 16% defendem a manutenção dos atletas; 9% não sabem ou não responderam.

Tite renovou seu contrato com a CBF até 2022. Ele dirigirá o Brasil na Copa América de 2019, no país, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e no Mundial, que será disputado no Catar.