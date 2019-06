Pesadelo de Neymar termina em choro e nova lesão

Neymar completou uma semana de pesadelo da pior forma possível: com uma nova lesão. Horas depois de a mulher que o acusa de estupro conceder entrevista ao SBT para amplificar suas denúncias, em escândalo que derrubou até o veterano repórter da Globo Mauro Naves, o atacante da seleção brasileira sofreu nova lesão no pé direito e teve de deixar o amistoso da seleção brasileira, que venceu o Catar por 2 a 0, no Mané Garrincha em Brasília – enquanto se espalhavam imagens da polêmica noite em um hotel de Paris, em meados de maio.

Neymar, que vinha recebendo carinho irrestrito da torcida, e até do presidente Jair Bolsonaro, presente nas tribunas, se lesionou aos 17 minutos de jogo. Ele vinha dominando a bola pelo lado esquerdo quando Assim Madibo, volante da seleção do Catar, conseguiu o desarme na bola, mas no final do movimento atinge a perna direita do brasileiro.

O pé de Neymar entrou em contato com o solo e o camisa 10 torceu o tornozelo. Ele tentou continuar em campo por mais alguns minutos, mas desistiu logo após o gol de Richarlison. Chorando, foi atendido no banco de reservas pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, e três minutos depois teve que ir ao vestiário, mancando, com uma bolsa de gelo no tornozelo.

Minutos depois, com dezenas de jornalistas em torno do vestiário, enquanto o jogo seguia, a CBF informou que Neymar sofreu uma entorse no pé direito. O jogador deixou o Mané Garrincha no início do segundo tempo, de muletas, acompanhado de seu pai e do medico Felipe Kalil, rumo a uma clínica onde passará por novos exames. A CBF é cautelosa ao falar sobre possibilidade de corte para a Copa América e aguarda novos exames.

URGENTE: Neymar deixa o Mané Garrincha de muletas e bota no pé. Jogador sofreu entorse no tornozelo direito. pic.twitter.com/qtFK9WsK0W — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) June 6, 2019

O drama para Neymar começou na madrugada do último domingo. O jogador foi acusado de estupro pela modelo Najila Trindade Mendes de Souza. Em um vídeo de aproximadamente 7 minutos publicado em sua conta pessoal do Instagram, o jogador deu sua versão do caso e publicou trechos do que seria a conversa que teve com a garota. No diálogo, que ocorreu por WhatsApp, a mulher teria enviado fotos sensuais a Neymar, eles conversaram e combinaram de se encontrar em Paris, com os gastos de passagem e hospedagem arcados pelo atleta.

Nesta quarta-feira, 5, Najila falou pela primeira vez. A mulher concedeu entrevista para o SBT e afirmou o desentendimento entre eles começou quando ela perguntou se ele havia levado preservativo. “Eu não tenho. E ele respondeu que não. Então eu disse que não ia acontecer nada além disso… e continuamos… Então ele me virou e praticou o ato.”