Um torcedor peruano comprou 100 espaços nos classificados do jornal Clarín, um dos maiores da Argentina, para pedir a permanência do treinador Ricardo Gareca no comando da seleção peruana.

O argentino classificou o time para a Copa do Mundo de 2018, mas foi eliminado na primeira fase, com derrotas para França e Dinamarca e uma vitória contra a Austrália. Em cada um dos classificados, o torcedor usou a mesma frase, pedindo o treinador por pelo menos mais quatro anos no comando do time.

“GARECA. volte ao Peru. 32 milhões de incondicionais torcedores te esperam para que nos leve ao Qatar. Não pense. Volte. #VoltaGareca”, estava escrito em cada um dos classificados.

Ricardo Gareca chegou ao Peru em 2015 e conseguiu resultados expressivos com o time. Foi terceiro colocado na Copa América de 2015, chegou às quartas de final do mesmo torneio em 2016, perdendo para a Colômbia apenas nos pênaltis, e conseguiu classificação para a Copa do Mundo. Após a disputa do Mundial, o treinador negocia a renovação de contrato com a seleção.