Perfilado por PLACAR, Haaland ficou bravo com a provocação de Neymar

O atacante Erling Haaland, grande sensação da primeira parte da temporada europeia, é fã do futebol brasileiro e considera nossos dois Ronaldos (o Fenômeno e o Gaúcho) como ídolos. Um outro craque tupiniquim, porém, tirou o norueguês do sério recentemente. A imitação de Neymar após o gol na vitória do Paris Saint-Germain por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund nas oitavas de final da Liga dos Campeões deixou o atacante de 19 anos irritado.

Após a partida que decretou a eliminação do time alemão no torneio, Haaland entrou no vestiário muito bravo com o gesto de Neymar – o brasileiro ironizou seu jeito de comemorar gols, como se estivesse meditando, sentado em posição de Lótus – e queria brigar com o brasileiro. O alemão Daniel Stolpe, assessor do Borussia, presenciou a cena e contou a PLACAR que o norueguês, no calor da emoção, quis partir para cima do camisa 10 do PSG. Com a cabeça mais fria, porém, Haaland passou a ver o caso de forma um pouco diferente. “Ele entendeu que ganhou a atenção do Neymar. Há pouco tempo ninguém o conhecia, mas agora já tem o nome lembrado no mundo do futebol”, relevou.

A provocação não foi gratuita. Após a vitória do Borussia Dortmund por 2 a 1 no jogo de ida, Haaland respondeu a um seguidor na plataforma Snapchat e disse que Paris era a sua casa. Após a partida na capital francesa e a vitória do PSG, Neymar e outros jogadores do PSG tiraram uma foto no gramado fazendo o gesto de meditação. O brasileiro, mais tarde, repetiu a provocação em sua conta no Instagram.

Para sua edição de abril, PLACAR ouviu jogadores e outros profissionais que trabalharam com Haaland para traçar um inédito perfil sobre o jogador. Desde as aventuras em outros esportes – com direito a recorde mundial em uma modalidade curiosa – aos primeiros passos no Byrne FK, da Noruega. Enfim, o caminho que levou esse jovem ao posto de fenômeno da atual temporada europeia.

