‘Pensamos na final sem ter dado esse passo’, diz técnico do Chile

PORTO ALEGRE – O treinador Reinaldo Rueda, do Chile, fez elogios à seleção do Peru pela vitória por 3 a 0 que o levou à final da Copa América diante do Brasil nesta quarta-feira, 4. O técnico colombiano com passagem pelo Flamengo admitiu que seu time, atual bicampeão e apontado como favorito no duelo, já pensava numa eventual final.

Segundo ele, o fato de Arturo Vidal e Eduardo Vargas, dois de seus principais jogadores estarem pendurados, pesou. “Não é fácil. Passa pelo futebol, pelo psicológico. Entramos pensando mais no domingo, para evitar algum cartão amarelo, pensando na possibilidade de jogar a final, que era a ilusão de todos. Peru foi muito oportuno. Não tem como decifrar um placar que não passava pela cabeça de ninguém”, disse.

“Só racionamos depois dos 20 minutos. Era mais difícil uma virada. É uma integração de muitos fatores para chegar a um resultado desses. Pensamos em jogar a final sem ter dado esse passo”, completou Rueda, que assumiu o Chile depois das Eliminatórias, na qual o Chile fracassou ao ficar fora da Copa da Rússia.