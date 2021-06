Pênalti perdido e vitória fácil: a reestreia de Benzema pela França

Karim Benzema não teve o retorno dos sonhos à seleção francesa. De volta após cinco anos, o atacante do Real Madrid desperdiçou um pênalti, mas ao menos pôde celebrar a vitória por 3 a 0 diante do País de Gales, nesta quarta-feira, 2, em amistoso preparatório para a Eurocopa. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann e Ousmane Dembelé marcaram os gols dos atuais campeões mundiais em Nice.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Vestindo a camisa 19 (antes usava 10, que hoje pertence a Mbappé), Benzema teve a chance de marcar aos 24 minutos quando Neco Williams botou a mão na bola e foi expulso. Na cobrança do pênalti, o atacante bateu cruzado rasteiro, mas Danny Ward defendeu. Aos 33 minutos, Mbappé marcou o primeiro, aproveitando rebote.

No início da segunda etapa, Griezmann marcou um belo gol, após passe de letra de Mbappé. O terceiro saiu já perto do fim, quando Benzema matou no peito e chutou na trave; na sequência, Dembelé mandou para as redes fechando a fácil vitória dos favoritos ao título da Euro.

Benzema não vestia a camisa azul desde 8 de outubro de 2015. Na época, o atacante foi alvo de denúncias de “cumplicidade em tentativa de chantagem”, segundo a justiça francesa, envolvendo o ex-companheiro de seleção Mathieu Balbuena, atualmente no Olympiacos. Ambos foram vetados da equipe para não tumultuar o ambiente. Benzema sempre negou as acusações e chegou a dizer que sofria com racismo por ser descendente de argelinos.

Continua após a publicidade

O caso segue em curso, com julgamento marcado pelo Tribunal de Versalhes para para 20 e 22 de outubro. Em caso de condenação, Benzema pode pegar até cinco anos de prisão e multa de 75.000 euros (507.000 reais). Valbuena prestou queixa contra criminosos que ameaçavam tornar público um vídeo de conteúdo íntimo do jogador, cobrando milhares de euros para a sua não publicação. Benzema é suspeito de ter intermediado o contato e incentivado o ex-companheiro a pagar os chantagistas.

A polícia interceptou seis registros telefônicos no período, um deles com Karim Zenati, amigo de infância de Benzema. Nelas, ele faz piadas sobre o caso, fato visto como comprometedor pela juíza. “Pode-se escutar durante a conversa que estou fazendo piada, mas falo apenas em ajudá-lo. Não havia segundas intenções”, alegou. Além de Benzema, outras quatro pessoas também serão julgadas.

Em janeiro, Benzema voltou a se manifestar sobre o assunto: “até quando essa farsa vai durar, hein?”, publicou em sua conta no Instagram. A ótima temporada pelo Real Madrid aumentou o clamor por sua volta. Em enquete promovida pelo L’Equipe, cerca de 70% dos votos se mostravam favoráveis ao retorno, que acabou oficializado pelo técnico Didier Deschamps.

Com um ataque estrelado, a França é uma das principais favoritas da Euro, que começa dia 11. A atual vice-campeã está no grupo F, um dos mais fortes da competição, ao lado de Hungria, Alemanha e o defensor da taça, Portugal. O País de Gales está no Grupo A, com Suíça, Itália e Turquia.

UOL Esporte Clube | Assine e acompanhe transmissões de grandes jogos e programas esportivos de onde você estiver.