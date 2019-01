Pelo segundo ano seguido, Mohamed Salah é eleito o melhor jogador africano

O atacante egípcio Mohamed Salah, que joga no Liverpool, conquistou nesta terça-feira 8, pela segunda vez consecutiva, o prêmio de melhor jogador africano. Na eleição correspondente à temporada de 2018, o jogador derrotou o senegalês Sadio Mané, seu companheiro na Inglaterra, e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que estava no Borussia Dortmund e no meio do ano passado se transferiu ao Arsenal.

Salah se tornou, assim, o quarto jogador a erguer o troféu em dois anos consecutivos, depois dos senegaleses El Hadji Diouf (2001 e 2002) e Yaya Touré (2011 e 2012) e do camaronês Samuel Eto’o (2003 e 2004). O atacante de 26 anos revelou-se “muito orgulhoso” do seu feito e agradeceu o prêmio à “família, colegas de equipe e torcedores”, dedicando-o ao seu país, o Egito.

“Não acredito que passou um ano desde a última vez que estive neste palco. Este prêmio é muito importante para mim. Adoro porque o via desde pequeno e sonhava em ganhá-lo um dia. Agora é a segunda vez”, afirmou Salah, emocionado, na cerimônia de entrega do prêmio que aconteceu em Dakar, capital do Senegal.

Na eleição, Salah recebeu 64% do total de 194 votos, enquanto Mané teve 22%. Aubameyang conseguiu a preferência de 14%. O pódio é exatamente igual ao de 2017, sendo que a única diferença é que Aubameyang atuava no Borussia Dortmund. O atacante do Gabão venceu o prêmio em 2015 e foi segundo em 2016.

Eleita pela primeira vez pelos jogadores, a seleção africana de 2018 é dominado por atletas que atuam na Inglaterra. São sete ao todo: Denis Masinde Onyango (Uganda/Mamelodi Sundowns); Kalidou Koulibaly (Senegal/Napoli), Serge Aurier (Costa do Marfim/Tottenham) e Mehdi Benatia (Marrocos/Juventus); Eric Bailly (Costa do Marfim/Manchester United), Riyad Mahrez (Argélia/Manchester City), Naby Keita (Guiné/Liverpool) e Thomas Partey (Gana/Atlético de Madrid); Mohammed Salah (Egito/Liverpool), Sadio Mané (Senegal/Liverpool) e Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão/Arsenal).