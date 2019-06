‘Pelo que vi até agora, Neymar é inocente’, diz Bolsonaro na Argentina

O presidente Jair Bolsonaro voltou a se posicionar, nesta quinta-feira 6, sobre as acusações de estupro contra Neymar e afirmou que considera o jogador inocente.

“Pelo que vi até agora, o Neymar é inocente. Se você ver o contexto ali, o que ela fez atravessando o Atlântico, ela falou na entrevista com o (Roberto) Cabrini (no SBT) que foi lá fazer amor com ele”, disse o presidente, que está na Argentina, citando a entrevista que a modelo Najila Trindade concedeu ao ontem.

“Mas não sei o que ocorreu dentro do quarto. Ele é um menino, tenho filhos mais velhos e mais novos que ele”, disse Bolsonaro.

O presidente fez as declarações sobre a acusação de estupro contra Neymar em um breve contato com a imprensa na porta do hotel onde está hospedado na Argentina. Bolsonaro fez nesta quinta-feira sua primeira visita oficial ao país vizinho.

O atacante prestou depoimento à Delegacia de Repressão de Crimes de Informática da Polícia Civil do Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira em um inquérito que investiga se Neymar cometeu crime virtual ao divulgar nas redes sociais uma conversa na qual fotos íntimas da modelo são exibidas.

Neymar foi cortado da Copa América após sofrer uma lesão no tornozelo direito durante amistoso da seleção brasileira contra o Catar. Bolsonaro acompanhou o jogo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e visitou o jogador no hospital depois da partida.

O presidente já tinha declarado apoio a Neymar antes de se encontrar com o jogador. Perguntado se estava triste com a lesão, Bolsonaro lamentou a ausência do atacante na Copa América. “Todo mundo quer ver Neymar jogar. Até os argentinos”, disse.