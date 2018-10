Pelo Palmeiras, Felipão venceu o São Paulo apenas uma vez no Morumbi

Líder do Campeonato Brasileiro de 2018, o Palmeiras tenta acabar com um tabu de 16 anos sem vencer o São Paulo no estádio do Morumbi. Desde o retorno de Luiz Felipe Scolari ao comando do clube, em agosto, foram 12 vitórias, três empates e duas derrotas. Mas contra o São Paulo, no estádio do rival, o histórico de Felipão não é positivo.

Entre 1997 e 2011, durante duas passagens do treinador pelo Palmeiras, foram dez partidas no Morumbi, com uma vitória, quatro empates e cinco derrotas. A única vitória foi justamente em seu primeiro encontro, no dia 7 de setembro de 1997, pelo Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Palmeiras venceu por 2 a 0, com gols de Zinho e Oséas.

A última vitória palmeirense contra o São Paulo, no Morumbi, aconteceu em 20 de março de 2002, pela primeira fase do torneio Rio-São Paulo. Desde então, foram 24 partidas no estádio, com nove empates (duas com Scolari) e 15 vitórias são-paulinas.

O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro com 53 pontos, à frente do Internacional apenas no saldo de gols. O São Paulo é terceiro colocado com um ponto a menos.

Luiz Felipe Scolari contra o São Paulo, no Morumbi

07/09/1997 – São Paulo 0 x 2 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

19/04/1998 – São Paulo 2 x 1 Palmeiras – semifinal do Campeonato Paulista

25/04/1998 – São Paulo 3 x 1 Palmeiras – semifinal do Campeonato Paulista

17/04/1999 – São Paulo 4 x 4 Palmeiras – Campeonato Paulista

09/05/1999 – São Paulo 5 x 1 Palmeiras – Campeonato Paulista

03/10/1999 – São Paulo 0 x 0 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

12/03/2000 – São Paulo 2 x 1 Palmeiras – Campeonato Paulista

24/06/2000 – São Paulo 2 x 1 Palmeiras – quartas de final da Copa do Brasil

27/02/2011 – São Paulo 1 x 1 Palmeiras – Campeonato Paulista

21/08/2011 – São Paulo 1 x 1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro