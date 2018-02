Pelé vê Neymar pronto para liderar seleção: ‘É o melhor do mundo’

Pelé concedeu entrevista ao site da Fifa nesta sexta-feira para falar da Copa do Mundo de 2018 e apontou a seleção brasileira como a principal favorita ao título na Rússia. O ex-jogador de 77 anos, três vezes campeão mundial com o Brasil (1958, 1962 e 1970) afirmou ainda que Neymar já é o melhor do mundo e que vê o craque do Paris Saint-Germain pronto para herdar sua camisa 10 e liderar a equipe no torneio.

“Neymar mudou a forma como ele joga na seleção nacional. Ele teve que mudar. No clube, ele estava jogando como um atacante pelo lado esquerdo, enquanto que no Brasil, ele joga mais centralizado, como um camisa 10 mais tradicional. Isso é difícil, mas ele conseguiu adaptar seu jogo. Se você olhar ao redor do mundo, os que se destacam são Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Não há outras estrelas”, afirmou.

Questionado se Neymar está maduro para ser o líder da seleção, Pelé rasgou elogios ao compatriota. “Ele está pronto, sim. Ele pode achar que a mudança tática em seu clube para a seleção nacional não é a ideal, mas Neymar é o jogador-chave do Brasil. Ele tem de se preparar para isso. E eu iria mais longe: para mim, tecnicamente, ele já é o melhor jogador do mundo. Estou absolutamente certo disso.”

Pelé apontou o Brasil como o mais forte candidato ao título e surpreendeu ao citar a seleção anfitriã como possível destaque do Mundial. “Se o Brasil tiver tempo para se preparar, sempre será capaz de vencer a Copa do Mundo. Também devemos sempre respeitar a Alemanha. E mesmo a Rússia, que muitas vezes tem uma equipe forte e terá a vantagem de jogar em casa. Na América Latina, a Argentina tende a ser a equipe que tem o que é necessário para vencer.”